スコットランドは、イギリスを形成するカントリー（Countries of the United Kingdom）の一つ。サッカーにおいては19世紀の後半から独自の協会（SFA）が存在しており、イングランド、ウェールズ、北アイルランドとは別の代表チームとして活動している。かつてはリバプールで活躍したケニー・ダルグリッシュやマンチェスター・ユナイテッドの第二次黄金期を支えたデニス・ローなど、世界的な名選手を送り出してきた国としても知