五島市の基幹作物のひとつである葉タバコの種まきが行われました。 肉眼では見えないほど小さな葉タバコの種を水に溶かし、ジョウロで均等にまいていきます。 育苗箱ひとつにつき、約700本の苗が育つそうでこの日は栽培農家が約2500箱をさばきました。 去年は台風の被害はなく約3億1000万円を売り上げたということです。 （西九州たばこ耕作組合代表監事 道脇 実喜夫さん） 「健康でケガなく、最後の1枚までとりき