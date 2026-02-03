長崎市のJR長崎駅前に新たな交番が完成し、3日朝に開所式が行われました。 白とグレーを基調としたシックな雰囲気の長崎駅前交番。 2021年に駅周辺の再整備事業に伴って移転し、仮庁舎で運用していましたが、1月16日に建て替えが完了し、3日開所式が行われました。 （長崎警察署 山崎 博之署長） 「JR長崎駅を管轄する新交番は、まさに長崎の玄関口を守る交番」 長崎駅前交番は女性用の休憩室や来