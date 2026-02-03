節分を前に、長崎市手熊町に伝わる国の選択無形民俗文化財「モットモ」が行われました。 国の無形民俗文化財に選択されている奇祭「モットモ」。 豆をまく「年男」、福を招き入れる「福娘」、そして子どもたちを脅かすのが「モットモ爺」です。 （ モットモ爺） 「モットモー、モットモ―」 （子ども） 「おりこうにします。おりこうにします」 子どもが泣くほど福が舞い込むといわれまちに