節分とは本来「季節の分かれ目」である立春、立夏、立秋、立冬の前日のことを言います。なかでも立春の前日は「新年の始まり」を意味する大切な節目として、古くから重要視されてきました。また近年では、豆まきとともに恵方を向いて巻き寿司を食べる「恵方巻」の習慣が全国的に浸透しています。【画像】すぐ分かる！ 2026年の方角「165°南」をスマホで確認Q. 2026年の節分はいつ？「恵方」はどの方角ですか？＝＝＝「2026年の節