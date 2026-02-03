去年、兵庫県加古川市で起きた車１３台が絡む多重事故で、警察は乗用車を運転していた７８歳の男性を容疑者死亡のまま書類送検しました。過失運転傷害の疑いで書類送検されたのは、加古川市の７８歳の男性です。警察によりますと男性は去年１１月、加古川市の国道で乗用車を運転中に信号待ちの車に突っ込み、車１３台が絡む事故を起こして７人に重軽傷を負わせた疑いが持たれています。この事故で男性は死亡し、解剖の結果