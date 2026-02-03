「ベイクドクッキーBOX」WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTが展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、店内で焼き上げるクッキー「チョコチップ」「ホワイトマカダミア」の4枚がセットになった「ベイクドクッキーBOX」を2月9日から全国のサブウェイで期間限定発売する。「チョコチップ」昨年12月の発売以来、多くの消費者様に好評を得ているクッキーから、バレンタインシーズンにぴったりの「ベイクドクッキーBOX」が期間限定