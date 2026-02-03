「日清のどん兵衛 三種の重ね貝だしうどん」日清食品は、「日清のどん兵衛 三種の重ね貝だしうどん」「日清のどん兵衛 柚子香る小エビ揚げ玉そば」を2月16日から発売する。「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層の消費者に支持を得ている和風カップ麺のトップブランド。今回、春らしい彩りの素材で華やかに仕立てた新商品を、“春どん兵衛”として季節限定で発売する。「日清のどん兵衛 三種の重ね貝だしうどん」は、