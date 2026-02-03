日常のお買い物の場に、私服の推しが登場――！？リアルと二次元の境界溶かす?普段着アイドル?イオンモールに降臨全国のイオンモール33店舗で2026年1月30日〜3月2日の期間、2.5次元アイドルグループとのコラボレーションが順次開催される。そのアイドルグループとは、VOISING所属の「いれいす」。20年10月に結成され、25年夏には全国アリーナツアーに9万人を動員した、人気上昇中の6人組だ。イオンモールとのコラボは、買い物とい