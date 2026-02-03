「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」イメージ東京マリオットホテルは、3月1日〜4月30日の期間、ホテル1階レストラン「Lounge＆DiningG（ラウンジアンドダイニングジー）」において、濃厚な甘さが特徴のブランドいちご「あまりん」とホテル自家製のビーントゥバーチョコレートの魅力を堪能できる「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」を発売する。都会の中でも自然豊かな御殿山で、四季の移ろいを感