左から：「「町中華の一品 冷しねぎそば 2人前」「ガチ中華の一品 冷し麻辣麺 2人前」日清食品チルドは、「町中華の一品 冷しねぎそば 2人前」「ガチ中華の一品 冷し麻辣麺 2人前」を関東、中部地区で3月1日に発売する。近年の記録的な猛暑や長引く残暑によって、“冷し麺”の需要が高まっている。一方で、“冷し麺”はメニューがマンネリ化しやすく、「定番メニュー以外の“冷し麺”が食べたい」という声も少なくない。そこで今回