クラシエ（フーズカンパニー）は、お菓子を作る楽しさを通じて、子どもの自信を育む知育菓子から、インフルエンサー気分で容器を振って作る新感覚の手作りお菓子「ふってつくろう！ハデグミ！」を、3月2日から全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売する。近年、子どもたちの間では、見た体験を自分でやってみる遊びや、作ったものを家族や友だちに見せて楽しむ活動が広がっている。また、動画