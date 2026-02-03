ブルボンは、同社の一部商品について4月1日出荷分から順次、値上げを実施する。世界的な需要拡大や天候不順等に加え不安定な世界情勢の長期化によって、原料価格の上昇および資材関係費やエネルギーコストなどの諸経費も高止まりの状況が続いている。このような中、同社では全社を挙げてコスト増加を吸収すべく効率化をはじめとする種々の対策を講じてきた。しかしながら、自助努力によるコスト削減だけでは現状の価格設定による商