タレントの菊地亜美（35）が2日、自身のインスタグラムを更新。夫との2ショット写真とともに、8回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。【写真】「旦那様からのサプライズは最高に幸せだね」結婚8周年を迎えた菊地亜美＆夫の2ショット菊地は、2018年に一般男性と結婚。20年8月に第1子女児（5）、25年3月に第2子女児（0）の出産を発表した。菊地は「結婚記念日だったので、幼稚園の間にとーっても美味しいお鮨屋さんでランチ