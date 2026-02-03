アメリカから麻薬を輸入した罪に問われていた男の裁判で、熊本地方裁判所は、拘禁刑5年6か月と罰金200万円の判決を言い渡しました。 【写真を見る】押収された麻薬※去年9月 判決を受けたのは、菊陽町のタクシー運転手、篠崎進被告（43）です。 判決によりますと、篠崎被告は、今年7月、アメリカから大麻由来の成分を含む麻薬を輸入した罪などに問われています。 これまでの裁判で、篠崎被告は「合法だと思っていた」