九州産交バスは、運転手不足を理由に2月7日から約2か月間、土曜日の運行を減便します。 【写真を見る】九州産交バス土曜ダイヤを約2か月間の減便運転手不足を受け 九州産交バスによりますと土曜日の運行を減便するのは今月7日から3月28日までです。 このため、期間中の土曜日は、九州産交バスが熊本都市圏を運行する一般路線を対象に、全体の17.2%にあたる142便を減便します。 一方、高速バスや空港リムジンバスなどのダイ