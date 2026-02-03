バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子（61）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。父の遺品から見つけたものを伝える投稿が反響を呼んでいる。陣内は「父の二十五回忌を執り行うために帰省していました」と書き出し、「捜し物をするため、家の引き出しを開けてみたら…父の手帳があって、中には私からの手紙が挟んでありました」と告白。「日付はS57.4.8今から44年前の18歳。父は私からの手紙をずっと大切に