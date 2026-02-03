きょうは節分です。千葉県の成田山新勝寺では毎年恒例の「節分会」が行われ、俳優の仲野太賀さんや横綱らが参加し、豆まきを行いました。千葉県の成田山新勝寺では立春前日に災厄をはらい一年の幸福を祈る毎年恒例の「節分会」が行われ、国土安穏や五穀豊穣などを願い、豆まきが行われました。今年は俳優の仲野太賀さんや白石聖さんのほか、横綱の大の里や豊昇龍らが参加し、公募で集まった年男100人とともに会場を盛り上げました