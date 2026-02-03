1日、米フロリダ州パームビーチに到着したウィットコフ特使（右）（AP＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは2日、米国のウィットコフ和平交渉担当特使が6日にトルコ・イスタンブールで、イランのアラグチ外相と同国の核問題を巡り会談する見通しだと報じた。実現すれば昨年6月のイランとイスラエルによる交戦や米軍の核施設攻撃後初めて。トランプ米政権が軍事的な圧力を強める中、核問題解決への進展がある