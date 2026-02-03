テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第3話（通算31話）が放送されたことを受け、公式Xでは「癇癪のフリーレン」映像が公開され、あわせて原作ページも投稿された。【画像】顔が激変のフリーレン！「うおーん」大泣きするシーン公開された原作ページ第31話「好きな場所」は、温泉地のエトヴァスでフリーレンたちは温泉に思いを馳せるが、山村はすでに廃れていた。山奥に「エトヴァス山の秘湯」があるという話を聞いた3人