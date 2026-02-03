西武のWBC日本代表・平良海馬投手（26）が3日、宮崎・南郷キャンプで初となるライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。WBC日本代表・源田壮亮内野手（32）と対決。計30球でヒット性の当たりは1本だった。