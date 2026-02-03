退職代行「モームリ」の運営会社が、依頼者を弁護士にあっせんし紹介料を受け取ったとされる事件で、運営会社の社長夫妻が逮捕されました。弁護士法違反の疑いで逮捕されたのは、退職代行「モームリ」を運営するアルバトロスの社長、谷本慎二容疑者（37）と妻の志織容疑者（31）です。弁護士以外の人が、報酬を目的に法律事務の仕事をあっせんすることは禁止されていますが、谷本容疑者らは、退職希望の依頼者を弁護士に紹介し、違