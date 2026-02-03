屋外に展示された作品＝山下ふ頭横浜港・山下ふ頭（横浜市中区）に開設中の体験型アート施設「ＴＨＥＭＯＶＥＵＭＹＯＫＯＨＡＭＡ（ザ・ムービアムヨコハマ）」で、フランスの職人による複製彫刻を紹介する企画展が開催されている。いずれも、ルーブル美術館など欧州の美術館から館外に出ることがほとんどないとされる文化遺産の名彫刻を精緻に再現したものだ。会期は同施設最終日の３月３１日まで。「グラン・パレム