◆ トレード市場注目の万能野手を獲得シアトル・マリナーズは現地時間2日、セントルイス・カージナルス、タンパベイ・レイズとの三角トレード成立を発表。カージナルスからブレンダン・ドノバン内野手（29）を獲得した。ドイツ出身のドノバンは2018年のドラフトでカージナルスに入団し、2022年にMLBデビュー。内野4ポジションと外野両翼を守り、同年のユーティリティ部門でゴールドグラブ賞に輝いた。打撃でも3年連続2桁本塁打