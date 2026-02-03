ロッテは3日、2月2日（月）に社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、「沖縄県立八重山特別支援学校」に大谷輝龍投手と中森俊介投手、「児童養護施設ならさ」に吉川悠斗投手と茨木佑太投手が訪問し他と発表した。当日は、児童・生徒約85名（沖縄県立八重山特別支援学校：約70名、児童養護施設ならさ：約15名）を対象に、野球体験や質問コーナー、記念撮影などを実施し、選手との交流を深めた。また、交流