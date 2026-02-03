ヘンリー王子は、メーガン妃がライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」が拡大する計画に警戒心を抱いているという。英紙ミラーが３日、報じた。メーガン妃は、米国でアズ・エヴァーが期待外れの成績に終わっているという批判にもかかわらず、英国の顧客を含む海外市場の開拓を望んでいる。そのためヘンリー王子はブランドの国際的な展開と、マーケティング費用で負うばく大な経済的リスクを懸念していると伝えられている。