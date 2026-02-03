2026年2月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介! 2月3日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! あの人気商品の「盛りすぎ」モデルや、チョコを贅沢に使用したタルトやパン、食感の楽しいもち食感ロールなど、気になる品が多数ラインナップしています。 ローソン2026年2月の新商品スイーツまとめいま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?