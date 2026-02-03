aespa（エスパ）のカリナが、福岡の街中に出没した。カリナは2月2日、自身のインスタグラムを更新。絵文字とともに数枚の写真を投稿した。【写真】カリナ、“変装なし”で福岡に出没！公開された写真には、福岡の街並みをバックに佇むカリナの姿が収められている。この日のファッションは、全体をブラックで統一したクールな「オールブラックコーデ」。そこに淡いパープルのバッグを差し色として取り入れ、洗練された着こなしを披