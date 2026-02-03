【モデルプレス＝2026/02/03】女優の足立梨花が2月2日、自身のInstagramを更新。参加イベントでのショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】33歳美人女優「顔ちっちゃい」ミニスカタイツで美脚スラリ◆足立梨花、うさぎと「怒」ポーズ2ショット体験型イベント「怒怒怒ランド」に訪れた様子の足立。「怒 わかるわかるー」と火山の絵文字を添えてイベントでの複数枚の写真を投稿。うさぎのキャラクターと「怒」ポーズでの2シ