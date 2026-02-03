NCTのジェノとジェミンによる新ユニット「NCT JNJM」が、デビューに向けたカウントダウンを開始した。NCT JNJMは、初のミニアルバム『BOTH SIDES』のスケジュールポスターを公開し、本格的なユニット活動の幕開けを予告した。【写真】ジェミンの“エモすぎSHOT”2月3日にNCT公式SNSを通じて公開されたスケジュールポスターは、リリース日程がコピー機から1枚ずつ印刷される演出と、感覚的なビジュアルオブジェを組み合わせたデザイ