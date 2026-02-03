【モデルプレス＝2026/02/03】元プロレスラーでタレントの北斗晶が2月2日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開した。【写真】58歳元プロレスラー「大して変わらなかった」パーマヘア披露◆北斗晶、新ヘア公開北斗は「久々にパーマかけた」と記し、美容院での施術中の姿と施術後のミディアムのパーマヘアを公開。「大して変わらなかった イメチェン失敗」と汗マークの絵文字を添えてつづっている。◆北