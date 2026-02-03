【モデルプレス＝2026/02/03】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が2月2日、自身のInstagramを更新。スポーティーなコーディネートを披露し、話題となっている。【写真】紅白出場K-POP美女「等身すごい」ショートパンツで抜群プロポーション披露◆ウィンター、スポーティーコーデで美脚＆美ウエスト披露ウィンターは楽屋などで撮られた自身のオフショットを複数枚投稿。ツインテールに赤いTシャツ、シ