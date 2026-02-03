ボーイズグループSHINeeのメンバー、オンユが来る3月9日のカムバックを確定させた。2月3日、所属事務所GRIFFINエンターテインメントは「オンユが3月9日に5thミニアルバム『TOUGH LOVE』をリリースし、ファンと会う。オンユは新アルバムを通じて、独自の音楽の世界観の拡張を宣言する予定で、たくさんの期待と関心をお願いする」と明らかにした。【写真】オンユ、“変幻自在のビジュアル”に視線釘付けオンユのカムバックは、去る20