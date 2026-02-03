寿司チェーン「はま寿司」は、2月4日（水）から、「はま寿司の北海道・東北旨ねた祭り」を全国の店舗で開催する。※文中価格は税込【写真】北海道・東北旨ねた祭りの商品画像を全て見る今回のフェアでは、三陸の海で育ったコクのある身が特長の「三陸産 大切り銀鮭」と、ホッケをサクサクの天ぷらで味わえる「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」を110円で提供する。また、ホタテのジューシーな味わいを楽しめる「青森県産 大粒蒸し