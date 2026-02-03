日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は３日、緊急避妊薬が２日から処方箋なしで薬局で購入できるようになったことを報じた。緊急避妊薬「ノルレボ」は性行為から７２時間以内の服用で約８割の確率で妊娠を防げるとされており、１錠入り１箱が７４８０円（税込み）、購入に年齢制限がないことを紹介した。また購入希望者はチェックシートで持病などを回答し、薬剤師の目の前で服用するこ