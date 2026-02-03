大相撲の横綱・大の里（二所ノ関）、横綱・豊昇龍（立浪）、関脇・高安（田子ノ浦）、幕内・大栄翔（追手風）、同・御嶽海（出羽海）が３日、千葉・成田市の成田山新勝寺で行われた節分会の豆まきに参加した。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）出演の俳優・仲野太賀、歌舞伎俳優の市川團十郎らと大きな声で「福は〜うち」と叫んで、豆をまいた。昨年は雨が降っていたが今年は晴天に恵まれ、大の里は「晴れてよか