西武は３日、２２、２３日に「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎」のソフトバンク戦、および２７、２８日の「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」の中日戦のサポートメンバーとして、隅田知一郎投手（２６）、糸川亮太投手（２７）、仲田慶介内野手（２６）が選出されたと発表した。３選手のコメントは以下の通り。【隅田知一郎コメント】このような貴重な機会をいただき、大変光栄に思います。日本を代表