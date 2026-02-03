【OSHI WORKS フリーレン】 6月 発売予定 価格：6,600円 【OSHI WORKS フェルン】 8月 発売予定 価格：6,600円 【OSHI WORKS シュタルク】 7月 発売予定 価格：6,600円 コトブキヤは、フィギュア「OSHI WORKS フリーレン/フェルン/シュタルク」を、それぞれ6月から8月に発売する。