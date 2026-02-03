自己推薦入試高松商業高校(高松市松島町) 香川県の公立高校で自己推薦入試が行われています。 3日朝の高松市の最低気温は0.5℃。寒さ対策のため、高松商業高校では屋外ではなく体育館の中で点呼を行いました。 その後、受験生は午前9時20分から筆記試験や面接に臨みました。 自己推薦入試が行われているのは香川県の公立高校30校のうち26校で、募集人数は合わせて最大1435人です。2690人が出願していて、