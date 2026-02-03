ソフトバンクのカーター・スチュワート・ジュニア投手が３日、宮崎キャンプで初ブルペンに入った。第１クールの３日目で、約４５球。直球、カーブ、フォークなどを交え、小久保監督ら首脳陣も見つめる中「８５から９０パーセント」（スチュワート）の力で投げ込んだ。昨季は２月のキャンプで左脇腹を痛めて離脱し、４月に一時帰国。５月に再来日を果たしたが、登板はなかった。２年契約の最終年にもあたる今季へ「２年前のよう