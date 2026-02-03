巨人２軍は３日、春季宮崎キャンプ第１クール最終日を迎えた。この日も午前９時から、体育館やウェート場でフィジカル強化中心の練習でスタート。各自が自身の体と向き合った。関節周りの筋肉の柔軟性と安定性を高め、けがの予防効果も期待できるピラティスでは、久保康生巡回投手コーチも参加。ドラフト６位・藤井健翔内野手（浦和学院）は「やばい、キツすぎる」と苦悶（くもん）の表情を浮かべた。