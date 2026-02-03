2月8日に投開票が行われる衆議院選挙を前に、2月3日、高知市のイオンモール高知やフジグラン高知など6か所に、新たに期日前投票所が設置されました。このうちイオンモール高知では、午前10時から2階のイオンホールに期日前投票所が開設され、早速、多くの買い物客が投票を済ませていました。高知市選挙管理委員会では、すでに市役所本庁舎など11の期日前投票所を開設していて、2月2日までに4694人が投票したとい