2025Ç¯9·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Îµ´¬Èï³²¤Ç¼«±ÒÂâ¤ÎºÒ³²ÇÉ¸¯¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤êÀìÌç²È¤«¤é¤Ê¤ëÍ­¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤Ï3Æü¡¢²þÁ±ºö¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊó¹ð½ñ¤ò¸©¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍ­¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¡¢Îµ´¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ËÒÇ·¸¶»Ô¤¬¸©¤Ë¼«±ÒÂâ¤ÎºÒ³²ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸©¤¬ÇÉ¸¯Í×ÀÁ¤ò¸«Á÷¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡££³Æü¡¢¸©Ä£¤òË¬¤ì¤¿Í­¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤Î´äÅÄ¹§¿Î²ñÄ¹¤é¤Ï¾ðÊó¶¦Í­¤ä°Õ»×·èÄê¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ä