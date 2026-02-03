2026年1月期の新車販売台数（速報値）日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は、2026年1月期の新車販売台数（速報値）を発表した。【画像】今春の日本導入が待ち遠しい！新型マツダCX-5（海外仕様）全99枚日本自動車販売協会連合会がまとめた登録車の2026年1月期の新車販売台数は、前年同月比4.2％減の22万8832台と2カ月ぶりのマイナス。一方、全国軽自動車協会連合会がまとめた2026年1月期の軽自動車の新車販売台数