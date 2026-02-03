ミラノ・コルティナ五輪・女子スピードスケート日本代表の郄木美帆選手が現地2日、試合会場で初練習を行いました。会場入りすると、スケートリンクのインフィールドでウォーミングアップを始め、リンクに入る際は一礼をし、初めて氷の上に足を踏み入れました。初滑りはスピードを上げず、氷の感触を確認する様子が見られ、team GOLDチームメイトで中国代表のハン・メイ選手と滑る姿もありました。練習後、郄木選手はイ