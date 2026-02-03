2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が1日、自身のインスタグラムを更新。家族で節分を楽しむ様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「みんな素敵な笑顔」「かなちゃん鬼、可愛過ぎる！」家族で豆まき＆手巻き寿司を楽しむ柳原可奈子柳原は「ひと足早い #節分」「豆まき&手巻き寿司パーティーしたよ」とつづり、節分イベントを自宅で満喫したことを報告。続けて「去年は驚いて泣くだけだった次女 今年は鬼に豆を投げる