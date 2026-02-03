【北京共同】中国の習近平国家主席は3日、北京でウルグアイのオルシ大統領と会談した。会談に先立ち歓迎式典を開いた。オルシ氏は1〜7日の日程で中国を訪問した。新華社が報じた。米国によるベネズエラのマドゥロ大統領拘束後、中国が中南米から首脳を招くのは初めて。中国は1月にカナダのカーニー首相を招いている。西半球に関与する姿勢を示し、中国の影響力排除を図るトランプ米政権をけん制する狙い。米政権が関税で各国に