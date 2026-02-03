火曜日は冬型の気圧配置が次第に緩み、日本海側の雪もやんでいく所が多くなりそうです。水曜日から金曜日頃にかけては全国的に気温が平年より高くなり、一時的に寒さが緩む見込みです。午前中は日本海側で雪の降っている所がありますが、午後はやんでいく所が多くなりそうです。広い範囲で雪はやんでいきますが、なだれや除雪作業中の事故などにはご注意ください。また、太平洋側は午後も広く晴れて乾燥状態が続くため、引き続き火