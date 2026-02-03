ワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）の日本国内での試合をライブ配信するＮｅｔｆｌｉｘの大会応援ソングを、Ｂ’ｚの稲葉浩志が担当することが３日、分かった。野球ソングの代名詞とも言える不朽の名曲「タッチ」をスペシャルカバーする。稲葉は「この度Ｎｅｔｆｌｉｘ大会応援ソングとして、名曲『タッチ』をカバーすることとなりました」と明かし、「オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分の情熱を注ぎ込んで歌