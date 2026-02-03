三重県尾鷲市でカンヒザクラの花が見頃を迎え、一足早い春の訪れを感じさせています。カンヒザクラは、旧尾鷲三田火力発電所の庭園に62年前に植えられたもので、先月中旬から咲き始め、早くも5分咲となっています。庭園には誰でも入ることができ、直径1.5センチほどの淡いピンクの花が、地元の人たちを楽しませています。つぼみもまだたくさん残っていて、見ごろは今月中旬まで続く見通しです。